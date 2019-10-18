Володимир Зеленський підписав закон щодо перерозподілу 1,17 млрд грн на розвиток та утримання автодоріг загального користування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 149-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 жовтня 2019 року.

Метою документа є забезпечення ефективного використання передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік коштів для реалізації заходів із розбудови автомобільних шляхів.

Зокрема, згідно із законом, у межах видатків державного дорожнього фонду шляхом їхнього перерозподілу збільшується фінансування програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 1,17 мільярда гривень.

Офіційне інтернет-представництво Президента України