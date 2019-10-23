Важливо! Поточний стан повітря, основні загрози та як уберегти здоров’я

За даними Гідрометцентру, стан повітря в Україні відповідає допустимим показникам, притаманним цій порі року. А отже, немає підстав для паніки стосовно значного забруднення повітря.
Проте повітря в українських містах загалом не є чистим і безпечним. Гідрометцентр фіксує значні викиди в повітря у промислових містах, зокрема в Маріуполі, Дніпрі, Кам’янському та Запоріжжі. Основним джерелом забруднення є викиди підприємств, а в інших містах - автомобільний транспорт.
Пожежі на торфовищах
Наразі здійснюється гасіння 6 осередків тління торфу у Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях на загальній площі 9,68 га.
ДСНС і місцева влада залучили до гасіння пожеж 79 осіб і 26 одиниць спецтехніки.
Карта пожеж:
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Житомирська область — поблизу с. Озеряни Олевського району на площі 0,5 га;
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Полтавська область — поблизу с. Біївці Лубенського району на площі 2,6 га;
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Київська область — поблизу с. Бобрик Броварського району на площі 0,13 га та поблизу с. Старе Бориспільського району на площі 0,5 га;
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Чернігівська область — поблизу с. Нові Боровичі Сновського району на площі 5 га;
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Черкаська область — поблизу с. Білозір’я Черкаського району на площі 0,95 га.
ДСНС вживає максимальних заходів щодо ліквідації пожеж на торфовищах.
Політика Уряду щодо вирішення проблеми
Уряд вирішуватиме проблему забруднення повітря комплексно. У координації з місцевою владою та контролюючими органами має бути налагоджена система автофіксації небезпечних викидів на підприємствах. Інформація повинна бути доступною онлайн для всіх громадян.
Додатково буде посилено контроль за дотриманням екологічного законодавства. У боротьбі з автомобільними викидами головним завданням місцевої влади є розвиток інфраструктури громадського транспорту. Ці заходи - серед пріоритетів Програми діяльності Уряду.
Закликаємо громадян не спалювати сухе листя - шкодить здоров’ю
Спалювання сухого листя призводить до погіршення людського здоров’я та забруднення повітря, води й ґрунту. У процесі горіння виділяється небезпечна речовина, що може викликати рак - бензопірен. Дим виділяє діоксини, а тліюче листя - чадний газ, який блокує постачання кисню до тканин організму.
Формула негативного ефекту: 1 т листя = 30 кг чадного газу.
Окрім цього, такі дії призводять до зникнення певних видів тварин та загибелі комах.
Адміністративний кодекс передбачає покарання за паління сухого листя: штраф від 340 до 1360 грн для громадян; від 850 до 1700 грн - для посадових осіб.
Якщо Ви стали свідком спалювання листя, спробуйте спершу переконати правопорушника. Якщо Ваше прохання ігнорують, просимо звертатися до правоохоронців і пожежної служби.
Як захистити власний організм?
У період скупчення диму просимо дотримуватися наступних рекомендацій задля зниження негативного впливу на організм.
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У приміщенні:
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щільно закривати вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки, вхідні двері;
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використовувати засоби захисту органів дихання.
2. Поза приміщенням:
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утримуватися від зайвого фізичного навантаження;
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вранці уникати перебування на повітрі (у цей час найвища концентрація смогу);
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захищати органи дихання засобами індивідуального захисту;
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уникати занижених ділянок місцевості (долини, яри та підвали);
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не вживати алкогольні напої і не курити тютюнові вироби;
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за наявності хронічного захворювання, чітко дотримуватися рекомендацій лікаря;
3. Типові ознаки отруєння небезпечними викидами:
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подразненість очей (почервоніння, набряклість);
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ускладнення дихання, біль у грудях;
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головний біль, запаморочення, загальна слабкість організму;
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ускладнення проявів хронічних захворювань легенів (астма, емфізема).
У разі проявів подібних симптомів просимо Вас негайно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта. У разі сильного отруєння - до швидкої медичної допомоги.
Бережімо довкілля України і власне здоров’я!