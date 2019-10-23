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Важливо! Поточний стан повітря, основні загрози та як уберегти здоров’я

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За даними Гідрометцентру, стан повітря в Україні відповідає допустимим показникам, притаманним цій порі року. А отже, немає підстав для паніки стосовно значного забруднення повітря.

Проте повітря в українських містах загалом не є чистим і безпечним. Гідрометцентр фіксує значні викиди в повітря у промислових містах, зокрема в Маріуполі, Дніпрі, Кам’янському та Запоріжжі. Основним джерелом забруднення є викиди підприємств, а в інших містах - автомобільний транспорт.

Пожежі на торфовищах

Наразі здійснюється гасіння 6 осередків тління торфу у Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях на загальній площі 9,68 га.

ДСНС і місцева влада залучили до гасіння пожеж 79 осіб і 26 одиниць спецтехніки.

Карта пожеж:

  • Житомирська область — поблизу с. Озеряни Олевського району на площі 0,5 га;

  • Полтавська область — поблизу с. Біївці Лубенського району на площі 2,6 га;

  • Київська область — поблизу с. Бобрик Броварського району на площі 0,13 га та поблизу с. Старе Бориспільського району на площі 0,5 га;

  • Чернігівська область — поблизу с. Нові Боровичі Сновського району на площі 5 га;

  • Черкаська область — поблизу с. Білозір’я Черкаського району на площі 0,95 га.

ДСНС вживає максимальних заходів щодо ліквідації пожеж на торфовищах.

Політика Уряду щодо вирішення проблеми 

Уряд вирішуватиме проблему забруднення повітря комплексно. У координації з місцевою владою та контролюючими органами має бути налагоджена система автофіксації небезпечних викидів на підприємствах. Інформація повинна бути доступною онлайн для всіх громадян. 

Додатково буде посилено контроль за дотриманням екологічного законодавства. У боротьбі з автомобільними викидами головним завданням місцевої влади є розвиток інфраструктури громадського транспорту. Ці заходи - серед пріоритетів Програми діяльності Уряду. 

Закликаємо громадян не спалювати сухе листя - шкодить здоров’ю

Спалювання сухого листя призводить до погіршення людського здоров’я та забруднення повітря, води й ґрунту. У процесі горіння виділяється небезпечна речовина, що може викликати рак - бензопірен. Дим виділяє діоксини, а тліюче листя - чадний газ, який блокує постачання кисню до тканин організму. 

Формула негативного ефекту: 1 т листя = 30 кг чадного газу.

Окрім цього, такі дії призводять до зникнення певних видів тварин та загибелі комах.

Адміністративний кодекс передбачає покарання за паління сухого листя: штраф від 340 до 1360 грн для громадян; від 850 до 1700 грн - для посадових осіб. 

Якщо Ви стали свідком спалювання листя, спробуйте спершу переконати правопорушника. Якщо Ваше прохання ігнорують, просимо звертатися до правоохоронців і пожежної служби.

Як захистити власний організм?

У період скупчення диму просимо дотримуватися наступних рекомендацій задля зниження негативного впливу на організм.

  1. У приміщенні:

  • щільно закривати вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки, вхідні двері;

  • використовувати засоби захисту органів дихання.

2. Поза приміщенням:

  • утримуватися від зайвого фізичного навантаження;

  • вранці уникати перебування на повітрі (у цей час найвища концентрація смогу);

  • захищати органи дихання засобами індивідуального захисту;

  • уникати занижених ділянок місцевості (долини, яри та підвали);

  • не вживати алкогольні напої і не курити тютюнові вироби;

  • за наявності хронічного захворювання, чітко дотримуватися рекомендацій лікаря;

3. Типові ознаки отруєння небезпечними викидами: 

  • подразненість очей (почервоніння, набряклість);

  • ускладнення дихання, біль у грудях;

  • головний біль, запаморочення, загальна слабкість організму;

  • ускладнення проявів хронічних захворювань легенів (астма, емфізема).

У разі проявів подібних симптомів просимо Вас негайно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта. У разі сильного отруєння - до швидкої медичної допомоги.

Бережімо довкілля України і власне здоров’я! 

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