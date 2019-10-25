Уряд переніс робочий день із понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня

У середу, 23 жовтня, Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочого дня із понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду.

Прийняття акта зумовлено оптимізацією використання робочих днів і планування дозвілля громадян у святкові та неробочі дні. У 2020 році святковий день 7 січня (Різдво Христове) припадає на вівторок, тому Міністерство соціальної політики запропонувало перенести робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Таким перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свята та відпочинку протягом чотирьох днів підряд.

Зазначене перенесення робочих днів не призведе, до зменшення тривалості робочого часу впродовж року, фонду заробітної плати, обсягу виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок.

Міністерство соцiальної політики України