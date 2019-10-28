Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оглянув КПВВ «Новотроїцьке» та поспілкувався з мешканцями неподалік лінії розмежування

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук в межах робочої поїздки до Донецької області відвідав село Миколаївка, що знаходиться неподалік лінії розмежування, та поспілкувався там з місцевими мешканцями. Разом з Міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою вони цікавилися проблемами, які турбують людей. Зокрема, місцеві мешканці підняли питання діагностики туберкульозу, медичного забезпечення, а саме нестачі педіатрів, сімейних лікарів. Також йшлося про сполучення між невеличкими селами, хуторами із районним центром.

Та найболючішим питанням для місцевих жителів залишається неможливість використовувати сотні гектарів землі, значна частина з яких замінована.

Також Олексій Гончарук разом з представниками Уряду оглянув контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду «Новотроїцьке». Вони поговорили з людьми, які перетинають лінію розмежування.

Проблемні питання було обговорено і з прикордонниками. Зокрема, йшлося про важливість відтермінування норми щодо перетину КПВВ дітьми за закордонними паспортами. За словами Оксани Коляди, на відпрацювання нового механізму є місяць.

Прем’єр-міністр подякував своїм співрозмовникам за важливий діалог та запевнив у готовності Уряду вжити максимальних заходів для вирішення озвучених людьми проблем.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України