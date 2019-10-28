Уряд схвалив низку питань для посилення безпеки громадян України

28 жовтня, Кабінет Міністрів України на своєму виїзному засіданні у м. Маріуполь Донецької області прийняв низку важливих рішень.

Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавства акваторії Азовського моря, для цього включив прилеглі до морського порту м. Маріуполя території до водного простору, щодо яких вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства.

Крім того, Уряд доручив низці державних органів та підприємств зробити швидкими й зручними процедури переходу з Херсонщини до Криму через пункти в'їзду “Каланчак” і “Чонгар”

Уряд також визначив порядок для добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України