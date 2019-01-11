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Уряд посилить заходи безпеки на дорогах у зимовий період, – Олексій Гончарук

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Для безпеки на дорогах у зимовий період мобілізовано всі ресурси, зокрема завдяки співпраці з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Для безпеки на дорогах державного значення маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів – 3363 одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць», – зазначив Глава Уряду.

За його словами, уже сьогодні в регіони поїдуть 54 нових снігоприбиральних авто.

«Більше того, передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди – понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг», – підкреслив Олексій Гончарук.

Окрім того, на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримуючих щитів.

Прем’єр-міністр додав, що фрикційні матеріали для боротьби з ожеледицею на дорогах передбачено в повному обсязі.

Зазначимо, що облавтодори – основні виконавці робіт з утримання доріг і наразі мають достатньо ресурсів для запобігання аварійним ситуаціям на дорогах. Проте Укравтодор залучає також і приватні будівельні компанії, щоб ефективно посилювати безпеку на автошляхах узимку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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