Олексій Гончарук: Ми відстоюємо українські інтереси в перемовинах про транзит газу

В перемовинах щодо транзиту газу Уряд України відстоює інтереси України та вимагатиме довгострокового контракту. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час «Години запитань до Уряду» сьогодні у Верховній Раді.

«Ми будемо вимагати довгострокового контракту, а не на один рік. І ми будемо вимагати гарантій транзиту в достатній кількості, щоб можна було обслуговувати газотранспортну систему», – наголосив Олексій Гончарук.

За словами Глави Уряду, наразі тривають перемовини, щоб угода була підписана в максимально короткий термін. Проголосований вчора у Верховній Раді закон про анбалдлінг НАК «Нафтогаз України» наближає Уряд до цієї мети.

«У нас регулятор буде працювати за європейськими правилами. Це дає нам можливість апелювати до наших європейських партнерів, союзників і виступати спільною позицією на переговорах», – зазначив Олексій Гончарук.

Водночас Прем'єр-міністр повідомив, що чіткої дати підписання угоди поки не визначено, оскільки ще тривають перемовини щодо умов такої угоди.

«Ми, і «Нафтогаз», і Уряд України, і за допомогою команди Президента, робимо все від нас залежне, щоби Угода була підписана якнайшвидше», – запевнив Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України