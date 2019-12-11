Проект «Ліс у смартфоні» крокує Україною

На сьогодні вже шість областей України підключено до пілотного проекту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок.

У реєстрі, станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області.

Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У загальному переліку можна обрати «Переглянути» та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

Що робити, якщо я у лісі і бачу рубку дерев?

Якщо Ви не знаєте вищезазначені дані, гуляючи лісом, бачите рубку дерев, то Вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію «Карта».

У Вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться Ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, Ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток.

Якщо на карті лісорубного квитка немає, а рубка у лісі відбувається?

Вам потрібно або звернутися до лісництва чи лісгоспу, на території якого Ви знаходитеся та повідомити про рубку, яка не відображена на карті. Або викликати поліцію за номером 102.

Весь перелік лісорубних квитків у форматі PDF доступний на сайті у рубриці «Витяг з реєстру».

Які плани на майбутнє?

У планах – запуск реєстру лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки.

Головне завдання – зробити на сайті більш доступною та інформативною функцію перегляду лісорубних квитків усіх лісогосподарських підприємств, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Після розгляду й ухвалення Верховною Радою України низки законодавчих ініціатив, буде можливість поширити систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних і лісових квитків, онлайн-карту рубок на всіх постійних лісокористувачів, які також здійснюють заготівлю деревини, незалежно від підпорядкування. Тобто охопити всю Україну.

Надавати пропозиції з удосконалення роботи сайту можна до державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» у рубриці «Підтримка».

Довідково

Лісорубний квиток – дозвіл на заготівлю деревини. Містить інформацію про місце та обсяг заготівлі. Документ видають обласні управління лісового та мисливського господарства. Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 млн га. Лісистість країни становить 15,9%. До сфери управління Держлісагентства належить 7,6 млн га лісів (73% лісового фонду України).

Державне агентство лісових ресурсів України