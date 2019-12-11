Уряд пообіцяв покращити сервіс щодо адміністративних послуг

11 листопада Олексій Гончарук під час Погоджувальної ради у Верховній Раді наголосив, що Уряд окреслив найважливіші стандарти надання адміністративних послуг, особливо у регіонах.

“Є певні стандарти, які ми записали: час перебування в черзі, час розгляду документів, визначення 50 пріоритетних адміністративних послуг, які надаються громадянам”, - підкреслив Олексій Гончарук, відповідаючи на питання народних депутатів.

Очільник Уряду також додав, що районні державні адміністрації мають підвищити якість своєї роботи та її ефективність, при чому адміністративні послуги мають надаватися більш якісно.

“Зміни, які нами запропоновані, базуються на функціональному аналізі райдержадміністрацій, облдержадміністрацій. Там давно є функції, які не виконуються, але на папері числяться. Тому ті скорочення, які ми пропонуємо, ніяким чином на якості адміністративних послуг не відіб’ються. А кошти, які ми зекономимо, будемо спрямовувати на покращення роботи”, - підкреслив Прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук також додав, що відповідні зміни покликані зменшити неефективність процесів, які мають сьогодні місце в багатьох державних та місцевих органах.

“У нас надмірна кількість функцій покладена сьогодні на органи державної влади. Ми скорочуємо не людей, ми скорочуємо функції”, - зазначив очільник Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України