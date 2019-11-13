У 2020 році відновимо 4000 км доріг, наступний крок - дороги до опорних шкіл та лікарень, - Владислав Криклій

4000 км доріг буде відновлено у 2020 році, наступний крок - якісні дороги до опорних шкіл та лікарень у регіонах. Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації «To do list» - змін, які планується впровадити у сфері інфраструктури та транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020 та наступні 5 років. Захід відбувся на залізничному вокзалі Харкова, 12 листопада 2019 р.

«Президент України анонсував початок великого будівництва з 1 березня наступного року по всій країні. Ми починаємо будувати нову країну, нову інфраструктуру, нову якість життя для кожного. Президент і Уряд ставлять масштабні завдання в сфері інфраструктури, щоб забезпечити українців сучасним і комфортним транспортом, швидким і зручними дорогами. Я їзджу тими самими дорогами і потягами. Тому моя мета, щоб робота виконувалась якісно, а кошти витрачались прозоро», - підкреслив Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури нагадав, що за 76 днів роботи зроблено ряд важливих кроків для залучення додаткових коштів на проекти розвитку держаних та місцевих доріг: так, досягнуто домовленості з ЄБРР щодо фінансування відновлення регіональних доріг в обсязі 300 млн євро, а також з ЄІБ про виділення коштів для капітального ремонту траси Одеса – Київ та будівництва обходу Львова – 450 млн євро. В рекордні строки відновлено автодорогу Запоріжжя – Маріуполь.

«У 2020 році Уряд виділить 73 млрд грн на дорожню інфраструктуру. Це більше ніж у попередні роки майже на 40 %. Ці кошти ми витрачатимемо раціонально. Дороги державного та міжнародного значення ми будемо ремонтувати капітально, або реконструювати. Тоді дороги служитимуть мінімум 10-15 років без ремонтів», - зазначив Владислав Криклій.

За словами Міністра всього у 2020 році планується відновити 4000 км доріг.

«У нас зрозуміла логіка відновлення доріг - з’єднуємо між собою обласні центри і районні центри з обласними. Малий та середній бізнес працює в межах області, дороги мають створити додатковий імпульс для бізнесу. Але людям більше доводиться їздити своїм містом або районом. Разом з місцевою владою робимо дороги між населеними пунктами та районами. І головне - робимо дорогу до кожної опорної школи, лікарні, інших соціальних об’єктів», - зазначив Владислав Криклій.

«Наша мета за декілька років зробити реальною подорож з Харкова до західного кордону машиною за 10 годин», - поділився планами на майбутнє Владислав Криклій.

Завданням Міністерства є не лише створення нових якісних доріг, але й їх захист від руйнування перевантаженими фурами. Планується надалі запроваджувати сучасні системи контролю – зважування вантажівок в русі. «Це елемент smart roads, коли технології фіксують перевантаження, заощаджуючи людські ресурси. Система автоматично фіксує перевантаження. В цьому році працюють 6 таких комплексів, в 2020 їх буде 20, за декілька років – 150. Завдяки ним зникатиме корупція», - зазначив Міністр.

Також він повідомив, що якісне дорожнє покриття - це не єдиний крок Уряду для створення інфраструктури безпеки на українських дорогах. Міністерство інфраструктури планує подбати про зниження на 30% аварійності на українських дорогах. Задля цього у 2020 році фінансування програми безпеки буде збільшено у двічі до 3,2 млрд грн.

Це дозволить забезпечити створення та встановлення:

Близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 пішохідних переходах;

90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах для доріг з інтенсивним рухом;

засоби примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах;

440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом;

270 розв’язок кільцевого типу;

31 амортизаційний відбійник;

закупку 200 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС.

Для запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг державного значення передбачено більше 300 комплексів.

Щоб зберегти людські життя, Міністерство інфраструктури планує заборонити для перевезення пасажирів використання переобладнаних автобусів; транспортних засобів, які не обладнані ременями безпеки (крім міських маршрутів); автобусів, а контроль за дотриманням робочого часу водіями будуть забезпечувати автоматичні пристрої. І нарешті оновлена Укртрансбезпека стане гарантом дотримання правил пасажирських перевезень, а не джерелом чиїхось статків.

«Ми маємо зробити Україну разом: збудувати дороги, мости, аеропорти, залізницю. Бути єдиними і пишатись тим, що ми українці», - підкреслив наприкінці Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури України