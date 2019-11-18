Олексій Гончарук обговорив із місією МВФ нову трирічну програму розширеного фінансування

15 листопада 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

В ході зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

«Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих Президентом, нашим Урядом і Парламентом. Протягом останніх тижнів український Парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав Президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання», — зазначив Олексій Гончарук.

Керівник місії МВФ, у свою чергу, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України