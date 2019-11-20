До 2024 року ми плануємо як мінімум вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах”, – Юлія Соколовська

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська повідомила про амбітні плани Мінсоцполітики скоротити кількість дітей у інтернатах як мінімум у два рази до 2024 року.

Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook 20 листопада 2019 року, коли міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день дитини.

Вона підкреслила, що тема дитинства є пріоритетом Мінсоцполітики на 2020 рік.

„Це відображено у коштах, які ми заклали у Бюджет 2020, у законодавчих ініціативах, які ми подаємо на розгляд парламенту, а також у нашій головній меті – настільки сприяти розвитку сімейних форм виховання та допомагати сім’ям, щоб до 2024 року як мінімум вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах та запобігати їх потраплянню у інтернатні заклади взагалі!”, – зазначила міністр.

Серед першочергових цілей Мінсоцполітики, визначених Програмою дій Уряду, – виховання дітей у родинах або в умовах, максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей.

Нагадаємо, що це свято ініційовано Організацією Об’єднаних Націй і співпадає із датою ухвалення двох важливих документів – Декларації прав дитини (1959 року) та Конвенції про права дитини (1989 року).

Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 року, а отже, взяла на себе ряд зобов’язань.

Серед іншого, йдеться про те, що кожна дитина має право на освіту, здоров’я і належну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства.

Міністерство соцiальної політики України