Зарплати вчителям і лікарям будуть: Уряд допоможе виправити ситуацію з затримкою зарплат

Уряд вважає неприйнятною ситуацію з заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат. Системні затримки протягом усіх років незалежності України відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

«Уже завтра Уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», — наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.

Міністерство освіти й науки активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості:

- наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною;

- створюється ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам;

- готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції.

Більше того, Уряд передбачив у Держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки. Наприклад, уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України