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Уряд переводить трудові книжки у цифровий формат

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27 листопада Уряд схвалив проект закону щодо переведення у цифровий формат трудових книжок. Рішення Уряду дозволить скоротити бюрократичні процедури та оцифровувати процеси.

«Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду», – коментує рішення Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Відповідно до рішення Уряду та, в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів. Рішення Уряду також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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