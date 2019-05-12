Понад три тисячі добровольців нарешті зможуть отримати офіційний статус учасника бойових дій на Донбасі. Про це сьогодні повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда під час брифінгу, коментуючи прийняття Верховною Радою України законопроекту №2045-1.

«Понад три тисячі чоловіків та жінок, які брали участь у боях на Донбасі зможуть нарешті отримати оце давно заслужене офіційне визнання, а разом з ним і відповідний соціальний захист, який гарантує держава. Це ті люди, які дійсно воювали «на нулі», багато хто з них отримав поранення та травми і нарешті зможемо надати їм все належне», - розповіла Оксана Коляда.

Офіційний статус учасника бойових дій, відповідно до нового закону, зможуть отримати учасники добровольчих формувань, які пізніше не увійшли до силових структур.

«Мова йде про Українську добровольчу армію, Добровольчий український корпус та батальйон ОУН. Бійці, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі у складі цих підрозділів зможуть індивідуально подати відповідні документи та після їхнього розгляду комісією отримати статус. Серед необхідних документів – 3 свідчення побратимів. Всю надану інформацію ми будемо перевіряти, індивідуально по кожному бійцю, аби статус не надавався людям, які не брали реальної участі в бойових діях», - зауважила співавторка законопроекту та співзасновниця громадського об’єднання «Добровольці» Анастасія Римар.

Нормативні акти, які врегулюють дію нового закону, буде розроблено протягом місяця.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України