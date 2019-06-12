Ганна Новосад: До 2023 року програма EU4Skills змінить умови та зміст профосвіти

В Україні стартувала спільна програма МОН та ЄС EU4Skills, яка допоможе оновити обладнання у відібраних для проекту закладах профосвіти, розробити нові навчальні програми та підвищити кваліфікацію педагогів. Результатом чотирирічного проекту також стане ефективна система управління закладами. Про це розповіла Міністр освіти і науки Ганна Новосад та представники ЄС сьогодні, 5 грудня 2019 року, під час презентації програми в Києві.

“У жовтні ми презентували пілотні регіони, які отримали можливість створити центри професійної досконалості в межах програми. EU4Skills також допоможе нам в оновленні 100 стандартів професійної освіти та перенавчанні майстрів і викладачів у профтехах пілотних регіонів. Для нас важливо використати досвід країн ЄС, у яких профосвіта престижніша серед молоді“, – розповіла Міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Програма EU4Skills підтримає впровадження реформи на національному рівні та у 7 областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Надалі досвід цих регіонів поширюватиметься на всю країну.

“Як свідчить досвід ЄС, професійно-технічна освіта – це можливість для молодих людей повністю реалізувати власний потенціал. Це також важливо для розвитку України. Кваліфікована праця – передумова для економічного зростання та інновацій”, ‒ зазначив керівник програм співробітництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг.

Учасникам заходу розповіли, що реформа професійно-технічної освіти, серед іншого, сфокусована на створенні центрів досконалості з сучасним обладнанням і технологіями для навчання. Вони стануть хабами, де втілюватимуться кращі практики реформи і які ділитимуться своїм досвідом з іншим закладами по всій країні.

EU4Skills працюватиме над створенням таких центрів, а також над залученням роботодавців до планування та викладання навчальних програм. Це допоможе випускникам отримати практику під час навчання та відповідати вимогам ринку праці.

Довідково

“EU4Skills: Кращі навички для сучасної України” – це європейська програма, яка спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні. Вона передбачає закупівлю нового обладнання, створення мережі центрів професійної досконалості, підвищення кваліфікації майстрів та викладачів, а також розробку нових навчальних програм та стандартів для учнів.

17 грудня 2018 року Україна та Європейська Комісія підписали Угоду про фінансування програми обсягом у 58 млн євро. З них 21 млн євро направлять на оновлення обладнання та інфраструктури.

Програма поділена на три компоненти:

підвищення ефективності реформ в області професійно-технічної освіти;

покращення якості та привабливості професійно-технічної освіти, а також збільшення її відповідності потребам ринку праці;

модернізація інфраструктури та обладнання у закладах профосвіти, які будуть відібрані в межах проекту.

EU4Skills триватиме впродовж 2019-2023 років. Програму в Україні реалізовують Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та Німецький державний банк розвитку (KfW).

МОН України