Олексій Гончарук: Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

Кабінет Міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Відповідне розпорядження було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Уряду.

«Співчуваю родинам загиблих та всім постраждалим в цій жахливій трагедії. Пожежі в Одесі стали не надзвичайними ситуаціями, а систематичними випадками, які забирають життя людей. Ми маємо встановити причину, чому так склалось. Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону, незважаючи на їх посади чи статус», — сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Комісія має встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про результати розслідування Комісія доповісти Уряду до 20 грудня 2019 року.

До її складу увійшли перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Міністр освіти і науки Ганна Новосад, Міністр розвитку і економіки Тимофій Милованов, Міністр розвитку громад Альона Бабак, Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, Міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Голова ДСНС Микола Чечоткін, Голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Прем‘єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України