Держгеокадастр оприлюднив нові інформаційні шари

Держгеокадастр поповнив Публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами. Зокрема, оприлюднено «Нафтогазові свердловини», «Родовища корисних копалин», «Смарагдову мережу», «Державний нагляд за землями», а також дані дистанційного зондування Землі, що містять «Класифікацію посівів 2019 (Ярові) та (Озимі)» та «Посіви на незареєстрованих землях».

Додана інформація перебуває у відкритому доступі та надається профільними установами: Міністерством енергетики та захисту довкілля України, Державною службою геології та надр України, на основі даних Державного земельного кадастру, а також на підставі даних, отриманих у межах проекту «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» Світового банку.

Інформаційний шар «Смарагдова мережа» відбиває «території особливого природоохоронного інтересу». Тоді як шари «Родовища корисних копалин» та «Нафтогазові свердловини» містять координати розміщення корисних копалин та нафтогазових свердловин.

Шар «Державний нагляд за землями» включає дані відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік (наказ від 30.11.2018 № 223). Шари «Класифікація посівів 2019 (Ярові) та (Озимі)», «Посіви на незареєстрованих землях» дозволяють простежити актуальний стан сільськогосподарських культур.

Звертаємо увагу, що оновлена інформація має особливу цінність для збереження природних видів флори, фауни та типів оселищ. Вона може використовуватися землевпорядними організаціями для отримання інформації про корисні копалини, нафтогазові свердловини, показу території особливого природоохоронного інтересу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть послуговуватися даними для прийняття ефективних управлінських рішень та інформування про річний план перевірок.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру