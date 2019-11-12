У 2020 році розпочнеться реалізація проектів з відновлення місцевих доріг за кошти ЄБРР, - Владислав Криклій

Налагодження взаємодії органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування проектів розвитку інфраструктури стало предметом зустрічі, яка відбулась під головуванням Міністра інфраструктури Владислава Криклія 10 грудня 2019 року. У зустрічі взяли участь представники ЄБРР Марк Магалецький та Стрельніко Михайло і представники обласних державних адміністрацій.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що метою Міністерства є розширення бази фінансування відновлення українських доріг: «Крім коштів Дорожнього фонду на розбудову дорожньої інфраструктури ми маємо використовувати кошти МФО. Зараз важливим завдання для Міністерства є вироблення алгоритму взаємодії між МФО та органами місцевої влади. Такі проекти – це не тільки вигідні ресурси, а й інша якість. У них точно неможливо ділити дороги на ділянки по 40 метрів, або вдаватись до інших сумнівних дій. Влада на місцях потребує підтримки – ми готові її надати. Ми очікуємо, що вже в 2020 році розпочнеться реалізація перших проектів з відновлення місцевих доріг за кошти ЄБРР», - підкреслив Міністр.

Заступник Міністра інфраструктури Наталя Форсюк зазначила, що наступним кроком буде розробка регуляторної бази, необхідної для фінансування інвестиційних проектів. Також Наталя Форсюк наголосила на необхідності координації взаємодії Мінінфраструктури, Укравтодору та облдержадміністрацій у сфері дорожнього господарства.

Був представлений проєкт алгоритму залучення коштів ЄБРР до фінансування розвитку доріг на місцевому рівні.

Також учасники зустрічі обговорили питання критеріїв розподілу та принципів залучення органів місцевого самоврядування до участі у визначенні пріоритетів спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Міністерство інфраструктури України