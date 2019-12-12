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Уряд схвалив законопроект, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум

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Уряд схвалив проект Закону України, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками до 4200 грн на місяць. Це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників. Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні.

“Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо. Скасуванням цієї архаїчної радянської норми дозволить нарешті розпочати справжню боротьбу з бідністю в Україні”, - коментує рішення Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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