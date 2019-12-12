Уряд прийняв рішення про перерозподіл держсубвенції для забезпечення потреб сімей

Кабмін прийняв рішення Міністерства соціальної політики про перерозподіл субвенції місцевим бюджетам, що дасть змогу забезпечити своєчасну виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, забезпечить виплати батькам-вихователям і прийомним батькам, а також профінансує розрахунки за пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

“Одним з пріорітетів Міністерства соціальної політики є розвиток патронатних сімей, поширення сімейних форм виховання та допомога сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах. Адже лише 15% коштів виділених на потреби інтернатів фінансують прямі потреби дітей”, - каже Міністр соціальної політики Юлія Соколовська

У зв’язку зі створенням в Харківській області 3 нових патронатних сімей, де виховується 3 дитини та 5 дитячих будинків сімейного типу, де влаштовано 26 дітей, виникла необхідність виділити додатково 200 тис грн з коштів субвенції. А з метою уникнення кредиторської заборгованості за субвенцією на надання пільг та житлових субсидій населенню, необхідно перерозподілити видатки в межах програми між обласними місцевими бюджетами на суму 23 млн 176 тис гривень.

Довідково:

В Україні станом на 01.07.2019 функціонує:

- 1 138 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 7 638 дітей;

- 3 465 прийомних сімей, в яких виховується 6 464 дитини.

У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 14 102 дитини.

За І півріччя 2019 року в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 851 дитину.

Міністерство соцiальної політики України