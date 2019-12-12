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Уряд прийняв рішення про перерозподіл держсубвенції для забезпечення потреб сімей

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Кабмін прийняв рішення Міністерства соціальної політики про перерозподіл субвенції місцевим бюджетам, що дасть змогу забезпечити своєчасну виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, забезпечить виплати батькам-вихователям і прийомним батькам, а також профінансує розрахунки за пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

“Одним з пріорітетів Міністерства соціальної політики є розвиток патронатних сімей, поширення сімейних форм виховання та допомога сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах. Адже лише 15% коштів виділених на потреби інтернатів фінансують прямі потреби дітей”, - каже Міністр соціальної політики Юлія Соколовська

У зв’язку зі створенням в Харківській області 3 нових патронатних сімей, де виховується 3 дитини та 5 дитячих будинків сімейного типу, де влаштовано 26 дітей, виникла необхідність виділити додатково 200 тис грн з коштів субвенції. А з метою уникнення кредиторської заборгованості за субвенцією на надання пільг та житлових субсидій населенню, необхідно перерозподілити видатки в межах програми між обласними місцевими бюджетами на суму 23 млн 176 тис гривень.

Довідково:
В Україні станом на 01.07.2019 функціонує:
- 1 138 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 7 638 дітей;
- 3 465 прийомних сімей, в яких виховується 6 464 дитини.
У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 14 102 дитини.
За І півріччя 2019 року в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 851 дитину.

Міністерство соцiальної політики України

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