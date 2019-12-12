Уряд зробив перші кроки для поетапного підвищення прожиткового мінімуму

Кабінет Міністрів України погодив ініціативу Міністерства соціальної політики, яка передбачає відв’язку частини виплат від розміру прожиткового мінімуму. Це дасть змогу поетапно підвищити прожитковий мінімум до фактичного рівня - майже вдвічі, до 3-4 тис. грн.

“Ініціатива дозволить наблизитися до стратегічної мети Уряду – підвищення розміру прожиткового мінімуму до фактичного рівня. Зараз є різні підходи до визначення суті “фактичного прожиткового мінімуму”. І ми будемо поетапно рухатися до того, щоб він становив не менше 30-40% від розміру середньої заробітної плати. Тобто ми орієнтуємося для різних категорій населення на 3-4 тис. грн. А це – збільшення майже у два рази!”, - заявила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За словами очільниці відомства, суть реформи полягає у відв’язці розміру посадових окладів “бюджетників”, а також розміру штрафів за адміністративні та кримінальні правопорушення від прожиткового мінімуму.

Як наголосила Юлія Соколовська, реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить:

- створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму;

- надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

“В першу чергу це відчують на собі ті категорії населення, для яких соціальні виплати (які залежать від прожиткового мінімуму) є основним джерелом існування. Якщо ми говоримо про зміну у визначенні посадового окладу, то це стосується працівників бюджетної сфери, працівників державних органів, суддів та військовослужбовців”, - додала Юлія Соколовська.

При цьому Міністр соціальної політики додала, що впровадження ініціативи залежить від позиції Верховної Ради, яка має проголосувати за законопроект міністерства. “На 18 грудня уже призначені парламентські слухання з цього питання і ми будемо працювати з депутатським корпусом, аби змінити якість життя українців на краще”, - резюмувала Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України