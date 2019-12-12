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Уряд зробив перші кроки для поетапного підвищення прожиткового мінімуму

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Кабінет Міністрів України погодив ініціативу Міністерства соціальної політики, яка передбачає відв’язку частини виплат від розміру прожиткового мінімуму. Це дасть змогу поетапно підвищити прожитковий мінімум до фактичного рівня - майже вдвічі, до 3-4 тис. грн.

“Ініціатива дозволить наблизитися до стратегічної мети Уряду – підвищення розміру прожиткового мінімуму до фактичного рівня. Зараз є різні підходи до визначення суті “фактичного прожиткового мінімуму”. І ми будемо поетапно рухатися до того, щоб він становив не менше 30-40% від розміру середньої заробітної плати. Тобто ми орієнтуємося для різних категорій населення на 3-4 тис. грн. А це – збільшення майже у два рази!”, - заявила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За словами очільниці відомства, суть реформи полягає у відв’язці розміру посадових окладів “бюджетників”, а також розміру штрафів за адміністративні та кримінальні правопорушення від прожиткового мінімуму.

Як наголосила Юлія Соколовська, реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить:

- створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму;

- надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

“В першу чергу це відчують на собі ті категорії населення, для яких соціальні виплати (які залежать від прожиткового мінімуму) є основним джерелом існування. Якщо ми говоримо про зміну у визначенні посадового окладу, то це стосується працівників бюджетної сфери, працівників державних органів, суддів та військовослужбовців”, - додала Юлія Соколовська.

При цьому Міністр соціальної політики додала, що впровадження ініціативи залежить від позиції Верховної Ради, яка має проголосувати за законопроект міністерства. “На 18 грудня уже призначені парламентські слухання з цього питання і ми будемо працювати з депутатським корпусом, аби змінити якість життя українців на краще”, - резюмувала Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України

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