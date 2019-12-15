Мінсоцполітики ініціює зовнішній фінансовий аудит Фонду соцстрахування

Міністерство соціальної політики Україні ініціює зовнішній фінансовий аудит Фонду соціального страхування України за період з 01 серпня 2017 по 01 січня 2020 року.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook , коментуючи рішення засідання правління Фонду соцстрахування, яке відбулося 5 грудня 2019 року.

„Сьогодні відповідне рішення було підписане мною”, – констатував заступник Міністра.

За словами Олега Коваля, цього тижня СБУ виявила масштабні махінації із виплатами лікарняних на Львівщині.

Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень.

„Співробітники Служби встановили, що голова однієї з лікарських експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат”, – говориться у повідомленні на сайті СБУ.

Олег Коваль запевнив, що об’єктивна та незалежна оцінка дозволить мінімізувати корупційні ризики і відвадити „махінаторів” від Фонду.

„Будь-яка державна установа України повинна працювати на людей, а не на злочинців!” – резюмував заступник Міністра.

Нагадаємо, що 5 грудня 2019 року заступника Міністра соціальної політики України Олега Коваля обрано головою правління Фонду соціального страхування України.

Міністерство соцiальної політики України