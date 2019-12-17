Відкрито всі дозволи на зняття й перенесення родючого шару ґрунту, - Олексій Гончарук

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) почала оприлюднювати всі рішення щодо надання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).

Інформація оновлюватиметься завдяки синхронізації з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру – https://land.gov.ua/permit/.

«Це дозволить здійснювати ефективний громадський контроль, а також гарантує доступність та публічність рішень, які ухвалює Держгеокадастр», - прокоментував чергове рішення Держгеокадастру щодо відкритих даних Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Довідково

Зокрема, у відкритому доступі буде інформація про територіальний орган Держгеокадастру, до якого надійшло клопотання про надання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, його дату та реєстраційний номер, дату реєстрації дозволу та інформацію про те, кому його надано, кадастровий номер земельної ділянки. Окрім цього, у відкритому доступі надається дата реєстрації відмови/анулювання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, їх реєстраційний номер та строк дії.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України