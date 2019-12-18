З 1 березня 2020 року громадяни України зможуть виїжджати на територію РФ тільки за закордонними паспортами

1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Це стосуватиметься тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 18 грудня.

Таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина. Для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

Водночас при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Рішення Уряду передбачає призупинення дії положень угод з Російською Федерацією, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України