В Україні почався новий етап захисту прав власників

18 грудня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь у відкритті Офісу протидії рейдерству – доступного, дієвого, швидкого, прозорого механізму захисту прав власників.

«Епоха рейдерства в Україні скінчилася. Ми починаємо новий етап захисту прав бізнесу та громадян. Відкриття Офісу протидії рейдерству – крок до цього. Захищений бізнес – це інвестиції, нові робочі місця, добробут наших людей», - наголосив Олексій Гончарук.

За його словами, відкриття Офісу протидії рейдерству та ухвалені відповідні президентські закони є елементами єдиної стратегії, спрямованої на викорінення цього явища в Україні.

Глава Уряду повідомив, що на сьогодні вже чимало зроблено для захисту прав законних власників та зменшення корупційних ризиків. Зокрема, оновлено склад Антирейдерської комісії, скорочено строк допуску до розгляду скарги по суті до 5 днів, запроваджено подачу скарг в електронному вигляді.

«Ми можемо констатувати, що подолали системне рейдерство за короткий термін», - підкреслив Прем’єр-міністр та додав, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто та прийнято рішення по 1064, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацію заблоковано доступ до реєстрів.

Олексій Гончарук повідомив, що Офіс протидії рейдерству та Антирейдерська комісія продовжать роботу з блокування «чорних реєстраторів», усунення слабких місць у реєстрах та законодавстві, переведенні даних в електронну форму та посиленні надійності авторизації при здійснені транзакцій.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що завдання Офісу — реагувати на заяви протягом доби.

"Кожен отримає захист у Мін'юсті. У разі порушення права власності людини реакція держави буде миттєвою. Гаряча лінія Офісу протидії рейдерству — до послуг громадян", - наголосив він.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України