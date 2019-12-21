У 2020 році українці можуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.

Для цього Верховна Рада має ухвалити два законопроекти, які дозволять залучити під державні гарантії 20 млрд грн.

"На сьогодні передбачено 31,5 млрд грн на ремонт та будівництво доріг. Ми знайшли можливість значно збільшити бюджет Дорожнього Фонду. Це дозволить відремонтувати наступного року вдвічі більше доріг", - прокоментував Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков.

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано два законопроекти - «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№2661) та «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2660).

Прийняття Радою цих проектів дозволить Укравтодору залучити додаткове фінансування у розмірі 20 млрд грн під державні гарантії.

Нагадаємо, що 130 км дороги Запоріжжя-Маріуполь були побудовані за рекордні 68 днів.

Загалом у наступному році планується відремонтувати більше 4 тис. км доріг державного і місцевого значення.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України