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Олексій Гончарук: Сума в платіжці за тепло може знизитись до 30%

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Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

Так, відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.

За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку сьогодні Уряд надав місцевій владі.

"Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність — на владі на місцях", – зауважив Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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