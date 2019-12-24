Олексій Гончарук: Сума в платіжці за тепло може знизитись до 30%

Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

Так, відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.

За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку сьогодні Уряд надав місцевій владі.

"Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність — на владі на місцях", – зауважив Олексій Гончарук.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України