Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року, – Юлія Соколовська

„Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року”, – заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, коментуючи постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”.

Про це Юлія Соколовська написала на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook .

24 грудня на черговому засіданні Уряду було прийнято ініційоване Міністерством соціальної політики рішення щодо спрощення процедур фінансування для виплати деяких видів соціальних допомог.

„Ми турбуємося про те, щоб в українців не було затримок із отримання виплат, тому наше рішення дозволить кінцевим отримувачам швидше отримувати гроші. Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією із державного бюджету місцевим, то тепер фінансується з бюджетної програми Мінсоцу!” – поінформувала міністр.

Спрощений механізм використання бюджетних коштів розроблено для:

- виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю;

- грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

- оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною;

- підтримки малих групових будинків.

Також Юлія Соколовська вкотре підкреслила, що нова команда Мінсоцполітики робить дієві кроки для послідовної реалізації пріоритетів соціальної політики, окреслених у Програмі дій Уряду.

„Ми чітко налаштовані відходити від інтернатів і розвивати сімейні та наближені до сімейних форми виховання дітей і робимо усе можливе для цього”, – написала міністр.

З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року будуть підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Збільшується і розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Кошти на підвищення зазначених ініціатив передбачені у Державному бюджеті України на 2020 рік.

Міністерство соцiальної політики України