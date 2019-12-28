Уряд затвердив законопроект “Про працю”

27 грудня Уряд схвалив законопроект про підвищення зайнятості населення, розроблений фахівцями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Законопроект має на меті підвищити офіційну зайнятість та рівень зарплат в країні. Він на практиці реалізовує урядову реформу ринку праці.

Розробка нового закону була на часі, адже Кодекс законів про працю давно не захищає працівників. Чинний документ датований 1971 роком, тому не передбачає офіційної фіксації сучасних форм праці - фрілансу, дистанційної, домашньої або тимчасової роботи та ін. Через відсутність законодавчого регулювання, альтернативою для багатьох різновидів сьогочасних трудових відносин стала нелегальна зайнятість. Тому зростає робота в «тіні», зарплати у конвертах, складність у пошуку роботи, фактична відсутність захисту працівників приватного бізнесу.

За словами Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, законопроект дозволить збалансувати ринок робочої сили, вивести із тіні заробітні плати та пришвидшити економічне зростання.

“Регулювання сфери праці нарешті буде приведено до реалій та відображатиме сучасні відносини роботодавець-працівник. Водночас ми захищаємо українців та створюємо умови для підвищення конкуренції між роботодавцями, а відтак - підґрунтя для зростання заробітних плат”, - наголосив Міністр.

Головні 5 переваг, що створить нове законодавство про зайнятість для українців:

Зберегти та розширити соціальні права та гарантії працівників через легалізацію праці;

Збільшити кількість легальних робочих місць;

Забезпечити рівні можливості чоловіків та жінок у сфері праці;

Підвищити доходи працівників;

Гармонізувати законодавство з ЄС.

Підготовка законопроекту тривала з вересня поточного року. До обговорення і внесення пропозицій були залучені галузеві асоціації працівників, представники великого та малого бізнесу, а також профспілкових організацій. Закон набере чинності за 6 місяців після розгляду та ухвалення Парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень.

Більш докладно про переваги нового законодавства про зайнятість на сайті Мінекономіки.