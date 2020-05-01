Батьки новонародженої дитини сьогодні вперше скористалися сервісом «єМалятко» в Харківському міському перинатальному центрі.

«єМалятко» об’єднує 10 державних послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну. Крім того, кількість необхідних документів знизиться з 37 до 1.

Відтепер безпосередньо в пологовому будинку можна буде отримати низку державних послуг для батьків немовлят.

Згодом отримати комплексну послугу можна буде також і вдома через Інтернет, і в центрах надання адміністративних послуг. Вже протягом цього місяця «єМалятко» запрацює ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Реалізація комплексної послуги єМалятко розпочалася 5 місяців тому за дорученням Президента України. Наразі впровадження сервісу відбувається Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби; та за сприяння міжнародних проєктів: SURGE, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR.

Уряд готує до запуску комплексну послугу «єМалятко»

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України