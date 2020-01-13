Нацполіція: За два тижні поліцейські припинили функціонування 112 гральних закладів

На виконання рішення Уряду та доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ України працівники Нацполіції вживають заходи щодо недопущення незаконної діяльності гральних закладів.

Всього з початку відпрацювання, яке стартувало 20 грудня 2019 року, поліцейські відкрили 400 кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом. Окрім того, 34 організаторам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. З них 16 особам – за скоєння злочину у складі організованої злочинної групи та 11 – за участь у злочинній організації. До суду скеровано один обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи.

Відтак всього припинено незаконну діяльність 957 об’єктів грального бізнесу. Серед них – 8 казино, 12 залів для гри у покер, 49 залів гральних автоматів та 888 інтерактивних клубів та букмекерських контор. При цьому діяльність 112 закладів викрили протягом двох тижнів.

Загалом у правопорушників вилучено 18,5 тисячі одиниць грального обладнання, приблизна загальна вартість якого сягає 78 мільйонів гривень.

Водночас поліцейські продовжують відпрацьовувати інформацію, яка надходить від громадян про гральні заклади, що поновили свою діяльність. Після оперативної перевірки вказаної інформації працівники поліції викрили 112 гральних закладів. Діяльність інших не підтвердилася.

Наразі продовжується робота мобільних груп працівників поліції та представників районних та обласних державних адміністрацій щодо демонтажу рекламних банерів та стендів фасадів гральних закладів. Окрім того, правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування напрацьовують можливість відключення закладів, які відновили роботу, від системи електроживлення та зупинення водопостачання.

Водночас співробітники кіберполіції працюють над встановленням осіб, які здійснюють адміністрування сайтів онлайн-казино.

Звертаємося до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, негайно повідомляйте про це на лінію 102 для оперативного та належного реагування.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на виконання рішення Уряду поліція припиняє діяльність гральних закладів.

Відтак поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів

Національна поліція України