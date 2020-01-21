Міністр оборони України вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки “Героям оборони ДАП”

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки “Героям оборони ДАП” сьогодні, 20 січня.

На зустрічі з членами сімей загиблих воїнів-кіборгів під час проведення заходів із вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту Міністр наголосив: «Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди! Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв».

Андрій Загороднюк висловив підтримку членам родин загиблих героїв та поспілкувався з сім’ями легендарних захисників ДАП.

У 2015 році героїчна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні.

Міністерство оборони України