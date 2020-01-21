21. 01. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Міністр оборони України вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки “Героям оборони ДАП”

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки “Героям оборони ДАП” сьогодні, 20 січня.

На зустрічі з членами сімей загиблих воїнів-кіборгів під час проведення заходів із вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту Міністр наголосив: «Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди! Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв».

Андрій Загороднюк висловив підтримку членам родин загиблих героїв та поспілкувався з сім’ями легендарних захисників ДАП.

У 2015 році героїчна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні.

Міністерство оборони України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2020 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    