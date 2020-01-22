«Ліс у смартфоні» покриває все більшу частину України, - Андрій Заблоцький

Уже мешканці 16 областей України можуть перевірити онлайн законність заготівлі деревини. Про це повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький.

«Сьогодні на сайті https://lk.ukrforest.com завантажили ще дві області – Хмельницьку та Дніпропетровську», - зазначив він, закликавши громадян тестувати та користуватися онлайн-сервісом.

Також він повідомив, що протягом наступних місяців планується завершити онлайн карту рубок по всій Україні.

Зазначимо, кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

У загальному переліку можна обрати «Переглянути» та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн карті.

Перебуваючи безпосередньо у лісі, Вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію «Карта».

У Вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на он-лайн карті автоматично визначиться Ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, Ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток.

Зараз державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Держлісагентства продовжує процес технічного завантаження документів та он-лайн карти, вдосконалює сервер сайту. Свої зауваження та пропозиції щодо покращення он-лайн сервісу можна надіслати ТУТ.

Державне агентство лісових ресурсів України