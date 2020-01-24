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Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату

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Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка буде займатися питаннями подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії «Європейська зелена угода».

Головна її мета — охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. А також забезпечення узгодженості дій всіх гілок виконавчої влади у виконанні поставлених цілей сталого розвитку України.

«Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди. Україна хоче долучитися до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що наступного вівторка, під час шостого засідання Ради асоціації «Україна — Європейський Союз», будуть обговорюватись, зокрема, і питання співпраці за Європейською зеленою угодою.

Рішення про створення такої групи ухвалене в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейська зелена угода». Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Її очолив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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