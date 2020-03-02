Денис Малюська: 2020 рік стане роком протидії земельному рейдерству

У 2020 році Мін’юст продовжить боротися з рейдерством, проте головна увага буде сконцентрована на протидії земельному рейдерству. Це пов’язано, насамперед, з тим, що системний характер рейдерських атак, пов’язаних з корпоративними правами, помітно знизився. Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська.

«Якщо в минулому році наша робота була сфокусована на боротьбі з корпоративним рейдерством, з рейдерством нерухомості, то вже в цьому році плануємо посилити боротьбу з тими, хто чинить незаконні дії з земельними ділянками», – зазначив Міністра юстиції.

За його словами, істотне скорочення випадків корпоративного рейдерства та взятий владою курс на впровадження земельної реформи робить актуальним боротьбу з тими, хто чинить незаконні операції з земельними ділянками.

«Швидше за все, що у тих людей, які передали земельні ділянки в оренду на 40 або 50 років, може виникнути бажання змінити умови користування землею після зняття мораторію на продаж. Крім того, скарг, що стосуються земельних питань, стає все більше. Нам буде необхідно сформувати окрему групу, яка буде спеціалізуватися саме на таких питаннях», – зауважив очільник відомства.

Він повідомив, що зараз на рівні Парламенту обговорюється можливість злиття Держкадастру і Реєстру майнових прав на нерухоме майно.

«Багато людей, які проживають в селах, не знають, до кого звертатися, якщо виникла проблема з землею. Тому і фокусуємо в 2020 році свою роботу на тому, щоб допомогти їм», – пояснив Денис Малюська.

Міністерство юстиції України