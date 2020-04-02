Мінсоцполітики вдвічі швидше розглядатиме документи на оформлення виплат

Міністерство соціальної політики поширює пілотний проект “Соціальна громада” на всю Україну. Цей програмний комплекс дозволить опрацьовувати документи в електронному вигляді, що дозволить скоротити час прийняття рішення вдвічі швидше - майже на тиждень.

Про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська повідомила у вівторок, 4 лютого, на прес- конференції “Презентація програмного комплексу “Соціальна громада” та результати моделювання мережі фронт-офісів, які наблизять соціальні сервіси до мешканців ОТГ”.

“Протягом 2019 року програму “Соціальна громада” тестували у 40 пілотних ОТГ у 19 областях України і тепер масштабують на всю країну. Електронні копії документів, прийняті через “Соціальну громаду” потрапляють в УСЗН того ж дня, що скорочує час прийняття рішення майже вдвічі - на тиждень раніше. Спершу мешканці через програмний комплекс зможуть оформити 67 послуг: житлові субсидії, допомоги та виплати, які є найпопулярнішими серед населення”, - зазначила Юлія Соколовська.

За словами Міністра, на початок лютого 2020 року вже 71 ОТГ приєднались до програмного комплексу “Соціальна громада” та є рішення про поширення програми ще у 60 громадах.

“Соціальна громада - це сучасне IT-рішення, яке дозволяє приймати документи на оформлення виплат максимально наближено до людей. Все, що для цього потрібно - працівник на робочому місці, комп’ютер та інтернет. Прийом документів від громадян можуть здійснювати навіть старости, тобто ми можемо наблизити адмінпослуги не тільки до ОТГ, але й до мешканців кожного старостату”, - сказав Денис Мацуй, радник Міністра соціальної політики з питань діджиталізації.

“Ми працюємо з програмним комплексом “Соціальна громада” з вересня 2019 року і дуже задоволені. У нас 5 людей об’єднані у електронному кабінеті: 4 - на рівні ОТГ, та 1 - на рівні старостинського округу. За цей час ми прийняли 1042 звернення через програмний комплекс, переваги якого у тому, що ми маємо змогу накопичувати базу даних про мешканців, моніторити кількість і якість надання адміністративних послуг соціального характеру, стан розгляду заявок, а також швидко обраховувати бюджетну потребу для соціального захисту”, - зазначає Ірина Грищенко, заступник голови Білозірської ОТГ.

Міністерство соціальної політики затвердило наказ, яким спрощено процедуру приєднання ОТГ до програмного комплексу “Соціальна громада”, наразі вона складає кілька тижнів замість 2 місяців.

З покроковою інструкцією приєднання до “Соціальної громади” можна ознайомитись /за посиланням/.

“Адміністративні послуги сфери соціального захисту входять до переліку найзатребуваніших базових послуг, які наша Програма рекомендує інтегрувати у кожен ЦНАП у кожній громаді. Ми вітаємо ініціативи Мінсоцполітики, що спрямовані на розширення точок доступу до адмінпослуг сфери соціального захисту через ЦНАП, адже такі послуги стануть максимально наближені до кожного мешканця та зможуть надаватися у комплексі з іншими послугами за моделлю життєвих ситуацій. Користуючись нагодою, хочу загалом подякувати Мінсоцполітики за конструктивну та результативну співпрацю з Програмою, зокрема, затвердження типових інформаційних карток, чітку позицію щодо інтеграції згаданих послуг у ЦНАП, рекомендацію щодо використання проекту Угоди між УСЗН та органами місцевого самоврядування для співпраці у цій сфері”, - резюмує Сусанна Делланс, директор Програми "U-LEAD з Європою" від Sida.

Міністерство соціальної політики України