Президент, Прем’єр-міністр, Мінцифри презентували мобільний застосунок “Дія”

Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та Міністерство цифрової трансформації презентували мобільний застосунок “Дія”. Вже зараз у додатку працюють е-посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) для автомобіля.

“Дія” — це старт будівництва держави у смартфоні. Це те, про що ми мріяли: щоб держава була ефективною, майже непомітною, не створювала проблем, а навпаки була зручним сервісом. Українцям більше не потрібно буде витрачати час і нерви у нескінченних чергах адмінустанов», - сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що метою Уряду є протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – вже у 2020 році.

Зокрема, уже цього року будуть оцифровані послуги, за якими найбільше — 80% звернень людей. Мова йде про реєстрацію ФОП, юридичних осіб, “єМалятко”, послуг для перевізників і будівельників, а також послуг для власників авто.

“Сьогодні історичний день для України, бо Держава в смартфоні почала "Діяти". Для нас - це точка неповернення до старих принципів взаємодії держави з громадянами та до зайвої бюрократії. Сподіваюся, що мільйони українців стануть активними користувачами "Дія" і на власному досвіді зможуть оцінити всі переваги застосунку”, — сказав Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що Україна — четверта в Європі, яка запустила електронні права і техпаспорт: "Ми будемо другі в світі, хто запустить цифровий паспорт. Я вірю, що скоро Україну знатимуть у світі, як одну з країн, що досягла найбільшого успіху в цифровій трансформації у світі".

Крім того, як відзначив Олексій Гончарук, цифровізація – це також ліквідація великої кількості корупційних чинників.

Наприклад, ще з минулого року почали працювати Електронний кабінет для малої забудови та Транспортний портал. "Тисячі українців вже відчули вигоди і переваги справді зручних державних послуг, вільних від бюрократії та корупції. Якщо раніше люди отримували понад 50% відмов на дозволи на будівництво, то в Е-кабінеті забудовника цей відсоток становив 0% відмов", — додав Олексій Гончарук.

За його словами, гарантією того, що цифровізація державних послуг охопить всю Україну стане поява відповідальних за впровадження цифрової трансформації на всіх рівнях влади: від міністерства до районної адміністрації (CDTO – Chief digital transformation officer). Необхідну для цього постанову Уряд підтримає на найближчому засіданні.

Доступність онлайн послуг – це також і вміння ними скористатися, тому Уряд запроваджує національну програму цифрової грамотності, яка за 3 роки має охопити 6 млн українців.

Відсьогодні кожен охочий може завантажити додаток в App Store (https://apple.co/2uph1gb) та Google Play (https://bit.ly/31FQmIx).

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України