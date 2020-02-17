Олексій Гончарук: Евакуація українських громадян з Китаю запланована на 18 лютого

Евакуація українських громадян з Китаю запланована на 18 лютого. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в прямому ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Уряд на наступному тижні евакуює тих, хто бажає повернутись до України. При цьому, будуть вжиті всі заходи для непоширення вірусу. Ми готуємо безпечні об’єкти, де плануємо розмістити людей. Вони будуть протягом 14 днів під наглядом фахівців», - прокоментував Олексій Гончарук.

За його словами, лікарі-інфекціоністи готові і вживають всі міри для недопущення жодного ризику поширення цієї інфекції в Україні.

«Ми дуже серйозно до цього ставимося. Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання і сподіваємося, що цього не відбудеться», - додав Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України