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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 775 - летальні. Одужало вже 11 175 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

На сьогодні на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться в карантині в японському порту Йокогама, зафіксовано 349 випадків COVID-2019, в тому числі у двох громадян України.

За 14 та 15 лютого на лайнері виявлено 133 (114 пасажирів, 19 членів екіпажу) нових випадки захворювання.

Всі особи з позитивним результатом були висаджені і госпіталізовані в інфекційні лікарні в районі Йокогама.

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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