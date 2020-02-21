Нові Санжари: У центрі всього - людина. Держава захистить кожного

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доповів у Верховній Раді, що ситуація в Нових Санжарах під повним контролем Уряду. Евакуйованиі українці та громадяни іноземних державних, серед яких і діти, в безпеці. Вони отримали все необхідне, почуваються добре. Станом на ранок, громадський порядок стабільний та абсолютно контрольований.

«Для нашого Уряду життя та здоров'я людей є найвищою цінністю. Їх захист - це наш пріоритет та наше головне завдання. Вчора ввечері я особисто переконався, що всіх їх розселили по номерам і нарешті люди змогли відпочити. Ми перевірили, щоб в них було все необхідне: продукти харчування, зв'язок, тепло», - заявив Олексій Гончарук.

В регіоні посилено міри безпеки та охорони порядку. Для нас головне - не допустити, щоб будь-хто постраждав з однієї чи іншої сторони. Після вчорашніх подій вже порушено низку кримінальних проваджень. Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону», - акцентував він та додав, що події, які вчора відбувалися, на його думку, є наслідком, зокрема інформаційної війни, яка триває проти нашої країни і всередині і ззовні.

«Уряд, Президент, Парламент зробили все залежне, щоби громадяни евакуйовані і ті, які на території України, були в безпеці. Ми готові реагувати на виклики, які існують. Я на минулому тижні їздив на Полтавщину, щоби побачити, як там відбувається медична реформа. Полтавщина готова. Можуть бути провокації, але ми і до цього готові», - зазначив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України