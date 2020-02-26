При розрахунку субсидій застосовується гнучкий індивідуальний підхід, - Віталій Музиченко

Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Він розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телеканалу ”Україна 24”.

Заступник Міністра пояснив: “Рахунок за житлово-комунальні послуги - річ індивідуальна. Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме: з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги. Звичайно і на розмір субсидії (компенсації) впливає декілька факторів, таких як:

- умови проживання людини (параметри тих послуг які людина використовує);

- ціна і тариф, яка встановлена відповідним органом для конкретного виду послуги;

- доходи членів домогосподарства”.

”Індивідуальний підхід базується на тому, що кожне домогосподарство має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. А також полягає ще й в тому, що громадян має можливість у будь-який час вибрати форму отримання виплат (готівкову, безготівкову). Так на сьогодні 95% отримувачів субсидій отримують іх в готівковій формі”, - заявив посадовець.

Під час ефіру Віталій Музиченко звернув увагу телеглядачів на те, що з 2018 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було спрощено процедуру отримання субсидій.

”Для отримання субсидії відповідній категорії громадян необхідно: стати на облік як ВПО за адресою проживання без реєстрації місця проживання, без переоформлення особових рахунків, оформлення договорів оренди, виключно на підставі довідки ВПО, за адресою проживання оформити житлову субсидію”, - наголосив заступник Міністра.

”Держава забезпечує надання підтримки у вигляді пільг і субсидій окремим категоріям громадян, які цього потребують”, - резюмував Віталій Музиченко.

Довідково:

У Бюджеті 2020 року передбачено 47,6 млрд грн на виплату пільг і субсидій щодо житлово-комунальних послуг, у попередньому році на це було спрямовано 46, 4 млрд грн. Cередній розмір субсидії становить близько 1200 грн, пільги -750 грн.