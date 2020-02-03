Зоряна Скалецька: Оберіть свого сімейного лікаря щоб отримувати оплачену державою медичну допомогу

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook повідомила, що станом на 1 березня декларації зі сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців.

«Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив - оберіть свого сімейного лікаря», - зазначила міністр.

Вже з 1 квітня почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги, а саме запрацює Програма медичних гарантій.

«Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити аналізи, діагностику, отримати ліки», - підкреслила Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, Програма медичних гарантій - це базовий пакет медичних послуг, за який Національна служба здоров’я буде сплачувати гроші лікарням та поліклінікам. Для пацієнта надання медичної допомоги в рамках цього пакету послуг є безоплатним.

У Програму медичних гарантій входить первинна, екстрена, спеціалізована, високоспеціалізована, паліативна медична допомога, медична реабілітація та реімбурсація ліків (програма “Доступні ліки”). У жовтні 2020 року до Програми медичних гарантій буде додана програма реімбурсації інсулінів.

Кожен українець з 1 квітня зможе отримати гарантовану медичну допомогу в рамках базового пакету медичних послуг. Для цього він має мати підписану декларацію із сімейним лікарем та направлення на консультації спеціалістів, амбулаторні обстеження, госпіталізацію, послуги медичної реабілітації та паліативної допомоги від свого лікуючого лікаря.

Направлення до гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра та стоматолога не вимагається.

Для отримання екстреної допомоги декларація не потрібна. Ця допомога надається в будь-якому разі.

Лікарні укладають договір з НСЗУ та отримують від них оплату, виходячи з кількості наданих послуг в рамках Програми медичних гарантій. Крім цього, враховуються також оплати за так звану “можливість” надати певні послуги. Тобто, якщо лікарня може надавати даний вид послуг, але в цьому місяці не мала пацієнтів з цією нозологією - вона все одно отримає оплату.

Крім стандартних тарифів, є так звані пріоритетні послуги. Пріоритетні послуги оплачуватимуться НСЗУ за підвищеним тарифом. Щоб укласти договір на надання пріоритетних послуг та отримати оплату за таким тарифом, заклад повинен відповідати підвищеним вимогам НСЗУ (мати змогу надавати справді якісну допомогу).

До пріоритетних послуг відносяться:

лікування гострого мозкового інсульту

лікування гострого інфаркту міокарда

допомога при пологах

допомога у складних неонатальних випадках

інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань

Послуги, що не входять в базовий пакет, можуть бути сплачені з місцевих бюджетів в рамках регіональних програм.