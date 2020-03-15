Уряд мобілізує всі ресурси, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції в Україні

У Будинку Уряду відбувся брифінг представників Уряду щодо запровадження рішень РНБО України.

«Динаміка поширення коронавірусної інфекції набуває обертів і така ситуація потребує рішучих дій для захисту українських громадян. Нема причин панікувати. Але потрібно мобілізувати усі ресурси і сили для захисту України від впливу коронавірусу», - прокоментував Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рішення Кабінету Міністрів щодо тимчасової заборони в'їзду в Україну іноземців та закриття міжнародного регулярного пасажирського сполучення, прийнятого сьогодні. Він зазначив, що такі кроки вживаються сьогодні багатьма країнами, щоб не допустити поширення COVID-19.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що Міністерство закордонних справ докладе максимум зусиль, щоб жоден українець за кордоном не залишився без допомоги. Він закликав українців реєструватися на веб-ресурсі «ДРУГ». Міністр також закликав громадян відмовитися від поїздок за кордон і по можливості відмінити заплановані подорожі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що обмеження не стосуються вантажних перевезень.

«Ми не говоримо зараз про обмеження для експортних та імпортних операцій. Наземні, повітряні, морські, карго вантажні перевезення будуть здійснюватись. Ми чудово усвідомлюємо, що ефективна боротьба з коронавірусом – це в тому числі захищена стабільна економіка. І ми все для цього необхідне робимо», - зазначив урядовець.

Крім того, Владислав Криклій зазначив, що внутрішні перевезення функціонують стабільно, а пенсії, соціальні виплати, кореспонденція – надсилаються вчасно.

«Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» буде надсилати всю інформацію, всі поштові повідомлення та виплати. І тому ми з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом забезпечемо, щоб не було жодного колапсу», - підкреслив Міністр інфраструктури.

Владислав Криклій також наголосив, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського Уряд забезпечить евакуацію українців, які були заблоковані на кордоні Італії та Словенії.

«Ми повертаємо українських громадян. Для цього ми постійно та тісно співпрацюємо з операторами та перевізниками. Згідно з сьогоднішнім рішенням Уряду, попередньо на 15 березня запланований спеціальний рейс до міста Тревізо в Італії, щоб забрати звідти українців, які не могли залишити Італію та були заблоковані на кордоні зі Словенією», - заявив Міністр.

Інформуючи про рівень захворюваності в Україні в. о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін зазначив, що сьогодні отримано 15 повідомлень з різних регіонів України і зараз проводяться лабораторні дослідження.

«Станом на цю годину опрацьовано 18 зразків - жодного позитивного результату не отримано. Але зразки продовжують поступати і не лише на національний рівень, а в регіональні лабораторії, які вже отримали тест-системи і мають можливість проводити дослідження», - зазначив він і додав, що з понеділка обласні лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я отримали додатково по одному мільйону гривень для закупівлі необхідних реагентів для проведення штатної роботи. І, за словами Ігоря Кузіна, це лише частина тих ресурсів, яка буде спрямована на випадки реагування.

Також він повідомив, що перед ЦГЗУ разом з ВООЗ та країнами-сусідами, які вже запровадили надзвичайний стан, буде стояти завдання скоординувати дії та забезпечити функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

«У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено функціонування санітарно-карантинних підрозділів. Це фахівці, які проводять температурний скринінг і направлятимуть всіх з підвищеною температурою до найближчих закладів охорони здоров'я. Також забезпечено чергування карет швидкої допомоги», - повідомив він.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з 230 діючих пунктів пропуску будуть працювати 123. 107, на яких спостерігається малий рух пропуску - припиняють свою роботу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України