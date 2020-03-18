У Київській області встановлено режим надзвичайної ситуації, - рішення Уряду

Уряд прийняв рішення про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Київській області у зв’язку з епідемічною ситуацією через новий коронавірус.

«Ситуація, що спричинена вірусом COVID-19 класифікується, як «Медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру регіонального рівня», тому Уряд встановлює такий режим в Київській області», - прокоментував рішення Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Довідково

Згідно зі статею 2 Кодексу цивільного захисту, надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України