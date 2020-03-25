Віктор Ляшко закликав громадян свідомо дотримуватися правил карантину, щоб не допустити масового інфікування коронавірусом

Свідоме ставлення громадян до проблеми поширення коронавірусної інфекції та ретельне дотримання всіх вимог і превентивних правил допоможуть Україні пройти в більш легкій формі спалах хвороби. На цьому наголосив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 24 березня.

«Коли ми всі будемо свідомо дотримуватися умов карантину: і ті, хто приїхав із-за кордону, і ті, які перебувають на території нашої країни, - тільки разом ми можемо не допустити масового поширення коронавірусної хвороби», - зазначив він та навів приклад країн, де спільними зусиллями подолано епідемію.

Він вкотре закликав українців не бути легковажними у критичній ситуації, що зачепила увесь світ та Україну, і чітко дотримуватися порад, які надає МОЗ та вимог карантину, зокрема зменшити свою мобільність, особливо людям похилого віку, які є в групі ризику.

«Ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, мінімум 1,5 м, мити руки під проточною водою з милом, або використовувати антисептики (нанести 2,5-3 мл на долоні, потираючи ними 20-30 секунд), щоб унеможливити контактну передачу інфекції», - нагадав заступник Міністра.

У людних місцях він закликав носити медичні маски.

За словами Віктора Ляшка, вітчизняні виробники нарощують виробництво засобів індивідуального захисту. Водночас він звернувся до підприємців продавати медвироби в заклади охорони здоров’я та аптечну мережу, щоб забезпечити і неуможливити дефіцит даних товарів на території України.

Ті, котрі все ж намагаються вивести засоби індивідуального захисту за межі країни, з ними роботу проводить Національна поліція, Державна митна служба, Служба безпеки України.

Крім того, він повідомив, що Міністерство передало ПЛР-системи та реактиви для проведення досліджень у віросулогічні лабораторії. Також українські вчені створили тести, які наразі проходять дослідження в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики. «Точність українських тестів буде такою ж, як і в інших тестах для ПЛР-систем. В іншому випадку, вони не будуть допущені до реалізації і використання на території України», - сказав Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні є близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії та інфекційних лікарнях; ще близько 3,5 тис. - у лікарнях; є такі апарати в операційних, які проводили планові операції: «При потребі в умовах поширення коронавірусу всі ці апарати використовуватимуться для надання допомоги хворим», - зазначив заступник Міністра.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України