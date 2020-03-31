Верховна Рада України проголосувала за відкриття ринку землі

Парламент завершив розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10.

Згідно з оновленою версією документа, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі заплановано на 1 липня 2021 року.

Основні положення прийнятого законопроекту:

- до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України;

- допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливим лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі;

- землі с/г призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть;

- продаж землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежений площею 100 га;

- з 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам у концентрації не більше 10 тис. га;

- розрахунок за покупку ділянок відбуватиметься тільки в безготівковій формі;

- банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави; такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом двох років;

- юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму;

- іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму;

- ціна продажу ділянок с/г призначення не може бути нижчою від їхньої нормативної грошової оцінки; така норма діятиме до 1 січня 2030 року.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру