Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪Вінницька область —49 випадків;

▪Волинська область — 7 випадків;

▪Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪Донецька область — 6 випадків;

▪Житомирська область — 5 випадків;

▪Закарпатська область — 1 випадок;

▪Запорізька область — 13 випадків;

▪Івано-Франківська область — 64 випадки;

▪Кіровоградська область — 6 випадки;

▪м. Київ — 134 випадки;

▪Київська область — 57 випадків;

▪Львівська область — 6 випадків;

▪Луганська область — 3 випадки;

▪Одеська область — 12 випадків;

▪Полтавська область — 2 випадки;

▪Рівненська область — 15 випадки;

▪Сумська область — 19 випадків;

▪Тернопільська область — 98 випадків;

▪Харківська область — 1 випадок;

▪Херсонська область — 1 випадок;

▪Хмельницька область — 3 випадки;

▪Чернівецька область — 104 випадки;

▪Черкаська область — 52 випадки;

▪Чернігівська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23178 повідомлень про підозру на COVID-19

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.