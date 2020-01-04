Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪Вінницька область —49 випадків;
▪Волинська область — 7 випадків;
▪Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪Донецька область — 6 випадків;
▪Житомирська область — 5 випадків;
▪Закарпатська область — 1 випадок;
▪Запорізька область — 13 випадків;
▪Івано-Франківська область — 64 випадки;
▪Кіровоградська область — 6 випадки;
▪м. Київ — 134 випадки;
▪Київська область — 57 випадків;
▪Львівська область — 6 випадків;
▪Луганська область — 3 випадки;
▪Одеська область — 12 випадків;
▪Полтавська область — 2 випадки;
▪Рівненська область — 15 випадки;
▪Сумська область — 19 випадків;
▪Тернопільська область — 98 випадків;
▪Харківська область — 1 випадок;
▪Херсонська область — 1 випадок;
▪Хмельницька область — 3 випадки;
▪Чернівецька область — 104 випадки;
▪Черкаська область — 52 випадки;
▪Чернігівська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23178 повідомлень про підозру на COVID-19
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.