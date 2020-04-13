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Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету на 2020 рік

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Народні депутати України 249 голосами ухвалили зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Під час свого виступу в Парламенті Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав народних депутатів підтримати цей законопроект.

«Це – найвищий рівень відповідальності. Це – підтримка сценарію виходу України з кризи. В останній версії змін до Бюджету, завдяки, в тому числі, і народним депутатам, нам вдалося повернути фінансування багатьох програм. Зокрема, це стосується додаткового фінансування регіонів, культури та освіти», – зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії та військових. Натомість, сьогодні найголовніше – це спрямувати кошти на заходи для подолання наслідків коронавірусу.

«Це підтримка лікарів, закупівля медичного обладнання. Видатки Міністерства охорони здоров’я пропонується збільшити на 16,4 млрд грн. Загалом разом з іншими видатками, фінансування медицини зросте фактично у 1,5 раза», – наголосив Прем’єр-міністр.

Також будуть збільшені видатки Пенсійного фонду – на 29,7 млрд грн. Ці кошти підуть на індексацію пенсій, виплати по 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн.

Крім того, планується збільшити видатки Міністерства соціальної політики на 19,5 млрд грн, що дозволить підтримати людей, які втратили роботу через коронавірус.

Проект Держбюджету передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, бюджет якого становитиме 64,7 млрд грн.

За його словами, ці кошти підуть на додаткові виплати медпрацівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом, закупівлю медобладнання, надання грошової допомоги членам сімей медичних працівників, які загинули від COVID-19 тощо.

Водночас очільник Уряду наголосив, що проект «Велике будівництво» залишається в пріоритеті, на нього закладено 72 млрд грн.

Денис Шмигаль подякував народним депутатам за спільну продуктивну роботу та підтримку

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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