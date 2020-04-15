Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження (15.04.20)

Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

Відкритого вогню не спостерігається.

Інженерною технікою створено 158 км мінералізованих смуг. Пожежною авіацією (2 вертольоти) протягом 14 квітня здійснено 3 скиди (6 т води).

Всього на території Зони відчуження залучено 521 чол. та 124 од. техніки, з них від ДСНС 410 осіб та 86 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій